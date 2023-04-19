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    SpaceX запустила ракету-носитель с 21 спутником Starlink нового поколения

    19 Апреля 2023, 22:20

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Компания SpaceX в среду осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой из 21 микроспутника нового поколения сети Starlink, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 10:31 по местному времени. Первая ступень Falcon 9 использовалась ранее в семи запусках. Ожидается, что примерно через девять минут после старта она в автоматическом режиме опустится на плавучую платформу, находящуюся в Атлантическом океане. Многократное применение ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость вывода аппаратов на орбиту.

    Как отмечается на сайте компании, в этот раз на орбиту будет выведен 21 спутник Starlink нового поколения. По данным SpaceX, микроспутники второго поколения работают в большем диапазоне частот и обеспечивают более высокую скорость интернета.

    Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. По данным компании, она сможет обеспечивать широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 Гбит/с, что соответствует стандарту 5G. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 3,8 тысяч спутников Starlink.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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