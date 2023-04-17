SpaceX отменила запуск сверхтяжелой ракеты Starship

БОКА-ЧИКА, ТЕХАС. КАЗИНФОРМ - SpaceX отменила запланированный на сегодня запуск тяжелой ракеты-носителя Starship. О причине отмены старта Илон Маск сообщил в Twitter, передает МИА «Казинформ».

Илон Маск сообщил, что причиной переноса запуска стали проблемы с одним из клапанов.



Попытку запуска вновь попробуют повторить не ранее чем через 48 часов.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Запуск планируется осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. В рамках первого полета ракета выполнит один виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 24 совершит управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов. Тестовый полет пройдет в непилотируемом режиме.



