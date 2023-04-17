Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Освоение космоса

    SpaceX отменила запуск сверхтяжелой ракеты Starship

    17 Апреля 2023, 19:27

    БОКА-ЧИКА, ТЕХАС. КАЗИНФОРМ - SpaceX отменила запланированный на сегодня запуск тяжелой ракеты-носителя Starship. О причине отмены старта Илон Маск сообщил в Twitter, передает МИА «Казинформ».

    Илон Маск сообщил, что причиной переноса запуска стали проблемы с одним из клапанов.

    Попытку запуска вновь попробуют повторить не ранее чем через 48 часов.

    Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

    Запуск планируется осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. В рамках первого полета ракета выполнит один виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 24 совершит управляемое приводнение в Тихом океане вблизи Гавайских островов. Тестовый полет пройдет в непилотируемом режиме.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Освоение космоса Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Актриса Кристина Асмус поделилась фото запуска ракеты с Байконура
    Индия запустила в космос два сингапурских спутника
    Следующий испытательный запуск корабля Starship планируется через несколько месяцев
    Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через четыре минуты после запуска
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    5 Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
    Новости партнеров