Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Space X запустила ракету-носитель со спутниками

    17 Декабря 2022, 23:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американская компания SpaceX произвела запуск на околоземную орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с двумя спутниками связи по заказу люксембургского оператора SES, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся около 6 часов вечера по местному времени.

    Развертывание спутников ожидалось примерно через 2 часа после старта. Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась в семи запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент на Землю. После старта ступень в автоматическом режиме плавно опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.

    Кадр из видео
    Освоение космоса Связь, ТВ, IT США Видео Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    NASA запустила спутник для исследования водной поверхности Земли
    Нештатная ситуация произошла на Международной космической станции
    День Независимости Казахстана отметили концертом юных талантов в Вашингтоне
    99% жителей планеты дышат воздухом с концентрацией опасных частиц - ООН
    Популярное
    1 Снег ожидается на большей части Казахстана 18 декабря
    2 Сколько стоит зимний отдых в курортной зоне СКО
    3 Четыре дома культуры построят в самом отдаленном районе Атырауской области
    4 Хорваты победили марокканцев и стали бронзовыми призерами ЧМ-2022
    5 ДТП с детской волейбольной командой в Актюбинской области: ведется расследование
    Новости партнеров