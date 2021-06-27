Создавать службы по уходу за пожилыми и давать работу пенсионерам хотят НПО

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Создавать службы по уходу за пожилыми и давать работу пенсионерам, обучать инновационным подходам в сельском хозяйстве и трудоустраивать бывших заключенных. НПО хотят в предприниматели. 54 организации приняли участие в обучающих вебинарах, 20 из них получили по 500 тысяч тенге на реализацию социально-предпринимательских идей в рамках проекта «Стимулирование и популяризация социального предпринимательства среди НПО Казахстана», который реализуется ОФ «Центр социального анализа и партнерства» г. Алматы на средства НАО Центр поддержки гражданских инициатив. В Международный день социального предпринимателя хотелось бы рассказать о стартапах больших и маленьких городов, о тех, кто помогает другим и меняет мир вокруг себя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из них стал частный фонд «Научный центр геронтологии» в Алматы. Фонд участвовал в конкурсе с идеей стартапа «60+» — комплексной медицинской и социальной помощи пожилым людям и их близким в уходе на дому. Проблему данной сферы они изучили основательно. И выяснили, что только в Алматы 222 тысячи жителей в возрасте за 60. По статистике, 20% пожилого населения страны страдают расстройствами памяти, не могут ориентироваться в пространстве или ухаживать за собой. В каждой 30 семье кто-то нуждается в ежедневном уходе. По данным управления социального благосостояния города Алматы в 2018 году, только 1,8% пенсионеров, нуждающихся в уходе, охвачены помощью на дому. Чтобы ухаживать за пожилыми родителями, часто их дети вынуждены бросить работу. По результатам исследования инновационной научной школы геронтологии в 2016 года, 37% пенсионеров мкр. Самал Медеуского района согласны на платные социально-бытовые услуги и 16% на медицинскую помощь.

Для решения проблемы запустили стартап «60+», первый этап которого заключался в запуске информационной платформы по патронажной, в том числе и паллиативной, службы на дому. Подготовили 10 тренеров для обучения персонала по уходу за больными людьми и комплексной помощи — работа пенсионерам с профильным образованием. А также разработали базы квалифицированных специалистов на платформе. В рамках второго планируется создание базы пациентов (клиентов), нуждающихся в уходе, и взаимодействие с социальными службами города и поликлиниками для помощи тем, кто обратился на платформу, но не может оплатить ее услуги. А также уход за людьми с инвалидностью.

«В Алматы проживает 12% населения 60+ всей страны. Наша команда — на 90% пенсионеры из числа медицинских и социальных работников, психологов, юристов, волонтеров. Инновационность проекта в применении принципов «серебряной экономики»: работа на нужды пожилого человека комплексно на стыке науки и практики. Это комфортные условия проживания, индивидуальный план помощи, подбор специалистов в зависимости от специфики пациента. Мы ориентированы на платежеспособную семью, где близкие люди без отрыва от работы могут обеспечить родному человеку качественный уход не в пансионате, а у себя дома. Конкуренцию нам составляют частные сиделки. Но они чаще всего некомпетентны в уходе и не имеют договорных отношений с клиентом», — прокомментировала Айнур Ешманова, руководитель «Научного центра геронтологии», врач-гериатр.

НПО существует всего 1 год и появилась как вызов пандемии. За это время она помогла 12 медучреждениям найти спонсоров и купить необходимое оборудование для борьбы с ковидом. 500 тысяч тенге — первый грант стартапа и попытка внедрить в стране опыт Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии и Института геронтологии в Киеве.

Наравне с большими стартапами больших городов в конкурсе боролись за грант и НПО из маленьких городов с не менее важными задачами и большим стажем работы.

ОО «ЭКО Атамекен» небольшого моногорода Кентау Туркестанской области участвовала с идеей развития потенциала женщин с инвалидностью.

В Кентау проживает 68 тысяч человек, здесь не просто найти работу. Молодежь уезжает за работой в Туркестан. О работе для людей с инвалидностью и говорить не приходится. А их в Кентау больше 5000. Более 500 из них женщины. Для решения проблемы тут планируется закупить на грантовые деньги несколько швейных машинок, организовать цех по пошиву сувенирных изделий для туристов Туркестана, экосумок и приданого для девушек, на него на юге большой спрос. Трудоустроить женщин через Центр занятости с частичным покрытием зарплат из бюджета. Оставшуюся часть — из доходов социального предприятия. Планируемая оплата для мастериц со II и III группой инвалидности 70 тысяч тенге плюсом к их пособию от государства. Таким образом помочь женщинам небольшого города реализоваться в профессии и улучшить условия жизни.

«500 тысяч — это деньги. Для меня нет маленьких денег. На базаре люди зарабатывают 1000-2000 тенге в день. Сейчас у нас 40 градусов. Стоять целый день на такой жаре очень тяжело для женщин с инвалидностью. Они для меня — больная тема. А у меня много планов. Я хочу реализовать их вместе», — поделилась Гульнар Ниязова, руководитель «ЭКО Атамекен».

Данное НПО работает с 2006 года. Основное направление — обучение и занятость молодежи с инвалидностью. Сотрудничество с единственным в Казахстане специализированным профессиональным колледжем для студентов с проблемами передвижения (ДЦП, на коляске). Например, совместная реализация грантового проекта по выращиванию грибов и овощей в теплицах, изготовление мебели. А также открытие собственного дела и новые НПО в Кентау.

НПО с заботой не только о людях, но и о животных тоже получили мини-гранты.

Частный Фонд Exclusive Fund в Алматы получил мини-грант на проект социальной мастерской «Номад ферма».

В сёлах проживает 41% населения страны. 67% из них трудятся в сельском хозяйстве. Интерес к сельскому хозяйству растет. Ежегодно количество скота в селе увеличивается в среднем на 7%. При этом авторы идеи считают, что сельскохозяйственные животные живут в сложных негуманных условиях, тогда как забота о домашних и диких животных уже давно на уровне государства. Одну из причин бед сельхозживотных инициаторы стартапа видят в устаревших традициях народа. У фермеров и сельских жителей нет необходимых знаний и альтернативы, чтобы облегчить жизнь себе и своим животным. Например, в условиях производства кумыса жеребят с рождения держат на привязи в уздечке с раннего утра до позднего вечера. Они не могут поднять голову выше, чем на 50 см от земли. Так жеребенок не достает вымени матери вне дойки. В таких условиях животные находятся во время всего сезона кумыса с начала мая до самой осени.

Для решения подобных проблем в сёлах была внедрена, на первый взгляд, простая идея. Суть этого проекта состоит в производстве и продаже конструкций и оборудования, которые позволят улучшить условия содержания животным, а также облегчат труд сельчан. Например, конструкция мобильного манежного пастбища для молодняка (телят, жеребят) решает проблему нехватки земель для выпаса рядом с аулом, когда молодняк держат на привязи возле дома. Передвижное пастбище можно перевозить туда, где достаточно пропитания и пасти скот на воле. На первом этапе грантовые 500 тысяч позволят закупить материалы, собрать конструкции с местными фермерами и жителями для дальнейшего тиражирования экооборудования. Планируется провести обучающие тренинги с экспертами по сельскому хозяйству из Казахского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства и Казахского национального аграрного исследовательского университета. Стартап реализуется в село Жанашар Енбекшиказахского района Алматинской области. В производстве экооборудования уже задействованы бывшие заключенные.

«Планируется презентовать населению 100 кейсов. Примерно 70 уже разрабатываются по зарубежным технологиям. 15 инновационных конструкций — это мои собственные разработки. Люди принимают мои идеи и готовы вводить такое же в своих хозяйствах. Они понимают, что пора уходить от принципа «скот есть скот, перетерпит». Это вчерашний день. Я не планирую патентовать свои изобретения. Во-первых, это очень дорого. Во-вторых, я хочу, чтобы все это распространялось и облегчило каждодневный труд сельчан», — прокомментировал Айдос Аманбай, руководитель Exclusive Fund.

Exclusive Fund работает с 2019 года. Айдос Аманбай — журналист, юрист аграрного направления, основатель портала AgroBiz.kz, руководитель проекта «Фермеры Казахстана». У Фонда многотысячная база аграрников страны и стратегия популяризации идей в СМИ и соцсетях.



