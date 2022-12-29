Создать национальную программу по борьбе с сахарным диабетом предложил сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 61% вырос уровень заболеваемости сахарным диабетом в Казахстане за последние 10 лет. Об этом сообщил сенатор Рыскали Абдикеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, к 2030 году число больных может превысить 800 тысяч человек.

Депутат отметил, что, по данным Международной федерации диабета, в прошлом году в мире было зарегистрировано 537 млн случаев диабета у взрослых. В Казахстане этот показатель составляет около 450 тысяч человек. В том числе, около 5,5 тысяч – это дети до 17 лет.

«Число заболевших в стране может быть и больше. Это связано с тем, что многие пациенты обращаются к врачу только при осложнениях, так как болезнь долгое время не дает никаких признаков. Конечно, в нашей стране такие пациенты обеспечиваются сахароснижающими лекарственными средствами, медицинскими изделиями для лечения на амбулаторном уровне. Кроме того, на сегодняшний день сахарный диабет – одно из самых дорогостоящих социально значимых заболеваний в Казахстане. По официальной информации, в текущем году на лекарственное обеспечение больных были выделены средства на сумму около 30 млрд тенге», - отметил Рыскали Абдикеров, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Кроме того, по словам сенатора, большой проблемой в регионах страны является и нехватка врачей-эндокринологов. В настоящее время в Казахстане насчитывается всего лишь более 900 таких специалистов, включая тех, кто работает в частном секторе.

«Прошу Правительство разработать Национальную программу, направленную на раннюю профилактику и выявление патологий для эффективной борьбы с сахарным диабетом. В нее необходимо включить следующие направления: создание современной системы оказания специализированной диабетической помощи в Казахстане, внедрение современных методик скрининга, диагностики и лечения с целью повышения качества оказываемой помощи, своевременное и специализированное лечение сахарного диабета во время беременности, для снижения материнской и детской смертности. Также необходимо увеличить количество «школ диабета», кабинетов диабетической стопы, диабетической ретинопатии с целью обучения пациентов методам самоконтроля», - заключил сенатор.

Фото: westernhospital.lk









