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    Создать комиссию для выяснения причин загрязнения рек Аягоз и Маралды предлагает депутат Заитов

    31 Мая 2023, 12:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилисмен Ринат Заитов направил депутатский запрос первому заместителю Премьер-Министра Роману Скляру о строящейся золотодобывающей фабрике на берегу реки Маралды в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Почему мы не слышим о заявлениях местных жителей об экологической угрозе со стороны золотодобывающего предприятия вблизи села Маралды в Восточно-Казахстанской области, которые работают с грубым нарушением ряда требований? С чем связано снижение уровня воды реки Аягоз в Абайской области с 558 см до 162 см в Балтийской системе в период с 2018 по 2022 год?» - спросил депутат.

    По словам Рината Заитова, в Аягозском районе нет специалистов по экологии.

    «В связи с этим прошу рассмотреть вопрос о создании комиссии для выяснения причин снижения уровня воды и загрязнения рек Аягоз и Маралды, а также просьба - рассмотреть возможность оказания максимальной помощи работе этой комиссии», - добавил депутат.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Экология Мажилис
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