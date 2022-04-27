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    Создать единый правовой регулятор энергетической сферы планируют в РК

    27 Апреля 2022, 15:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Правительстве прорабатывают вопрос по созданию единого правового регулятора энергетической сферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством энергетики разработаны поправки в законодательство по восстановлению и усилению функций органа по государственному энергетическому надзору и контролю, которые будут рассмотрены в рамках текущей законотворческой деятельности», - сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, существующая схема регулирования энергетической отрасли позволяет обеспечить сбалансированное развитие отрасли и придерживаться сдержанной тарифной политики в рамках установленных инфляционных коридоров.

    «Вместе с тем, в случае создания единого отраслевого регулятора появится возможность комплексного подхода в вопросе тарифообразования в электроэнергетической отрасли. В этой связи, данный вопрос прорабатывается в Правительстве», - добавил зампремьера.

    Ранее Р. Скляр сообщал, что внедрение модели единого закупщика является современным решением, однако требует значительной проработки и детального всестороннего изучения с учетом интересов населения и бизнеса. По этой причине срочный переход к модели единого закупщика зампремьера назвал преждевременным.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Энергетика Мажилис Минэнерго РК
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