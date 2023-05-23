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    Создать 3D-туры по отечественным музеям намерены в Казахстане

    23 Мая 2023, 14:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Развитие музейного дела будет проходить за счет внедрения передовых технологий. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Например, перевод музейных фондов в электронный формат в республиканских и региональных музеях, а также создание 3D-туров, что сделает экспозиции доступными в виртуальном формате. В целях увеличения количества посетителей музеев будут организовываться разные мероприятия. Например, ежегодная акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев. Перед нами стоит цель увеличить к 2030 году показатель посещаемости музеев и объектов историко-культурного наследия на 20%», - сообщил в Telegram Асхат Оралов, представляя Концепцию культурной политики РК на ближайшие 7 лет.

    Глава Минкультуры также сообщил, что ведется работа по внедрению новых механизмов монетизации музейной сферы: продажа сувениров, дифференцированные цены на билеты и даже возможность использования свободных площадей музеев для организации аукционов, зон декоративно-прикладного искусства, коворкингов и т.д.

    В рамках проекта «Читающая нация» планируется трансформация общедоступных государственных библиотек в многофункциональные образовательно-просветительские центры. Продолжатся ремонтные работы зданий библиотек и пополнение книжных фондов региональных библиотек.

    Разработано и внедрено мобильное приложение Казахстанской национальной электронной библиотеки kazneb.kz, а расширение фонда КазНЭБ даст студентам бесплатный доступ к цифровым библиотекам. Также это позволит создать единую организационную и технологическую систему, куда будет интегрирована вся библиотечная сеть Казахстана.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Культура Минкультуры
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