Создание нового Казахстана - общая задача нашего народа - Азамат Сатыбалды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Актер, ректор Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова Азамат Сатыбалды прокомментировал переименование правящей партии в «AMANAT» и возложенные на неё задачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с названием партии изменились и направления. Планы масштабные. Члены партии с честью выполняют возложенные на них обязанности. Я также думаю, что это внесет огромный вклад в развитие страны. Нам доверили и страну, и землю. Поэтому, то, что доверено нам на хранение, мы должны с честью хранить и передать следующему поколению. Я уверен, что партия «AMANAT» будет достойно служить этому названию», - говорит актер.

По словам спикера, депутаты должны быть ближе к народу.

«Депутаты должны находиться среди простого народа, не только видеть, но и чувствовать проблему. Только тогда депутаты смогут внести законы, которые необходимы народу и будут способствовать развитию страны», - говорит Азамат Сатыбалды.

Он также отметил, что создание нового Казахстана - общая задача народа Казахстана.

«События, с которыми столкнулся Казахстан в начале января, стали серьезной угрозой целостности и независимости нашей страны. Тем временем мы стали свидетелями того, как президенту удалось принять эффективные решения и стабилизировать ситуацию. Глава государства отметил, что мы создадим новый Казахстан. Показал его направление. Высказанная мысль ясна, задачи ясны, и мы уверены, что они будут выполнены с честью. В целом, считаю, что реализация этой задачи – общая задача всего народа Казахстана», - сказал ректор Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова.

Отметим, 1 марта на внеочередном съезде правящей партии было принято решение о переименовании партии «Nur Otan» в «AMANAT».

Полный текст выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на внеочередном ХХІІ съезде партии «Nur Otan» можно прочитать здесь.