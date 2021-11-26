Создание единой товаропроводящей системы обсуждают Казахстан и Узбекистан

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках III Форума Межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана состоялось обсуждение перспектив создания объединенной товаропроводящей системы Казахстана и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Участники панельной сессии, представители государственных органов и бизнеса двух стран обсудили возможность формирования единого торгово-транспортного пространства и усиление роли стран Центральной Азии в системе трансконтинентальных и межгосударственных экономических коридоров.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратились вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев и председатель торгово-промышленной Палаты Республики Узбекистан Адхам Икрамов.

В ходе дискуссий о развитии сети ОРЦ на территории Казахстана и стран Центральной Азии проинформировал Генеральный директор АО «QazTrade» Азамат Аскарулы. Представители компании – девелопера первого этапа проекта по созданию сети ОРЦ в РК – ТОО «Национальная торгово-распределительная сеть» (НТРС) - представили информацию о тенденциях рынка продукции АПК и трендах развития технологий хранения.

В рамках панельной сессии заместитель председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан Хабибуллаев Бахитжан, а также заместители хокимов отдельных областей Узбекистана презентовали инвестиционные возможности своих регионов.

В ходе встречи участники также обсуждали вопросы технического регулирования в трансграничной торговле, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Узбекистан Уткиржон Кодиров представил информацию об особенностях таможенного регулирования в РУ.

Одной из ключевых тем обсуждения стал вопрос создания и развития трансграничных хабов.

Как сообщила советник министра торговли и интеграции РК Гульжан Аргынбаева, уже сегодня доля Казахстана в Евразийском маршруте в направлении «Китай – Европа – Китай» заметно превышает другие маршруты, такие как Транссиб или через Дальний Восток». За последние десять лет из Китая в Европу и обратно проследовало свыше 33 тысяч контейнерных поездов, из них 53 процента через пограничные переходы «Достык – Алашанькоу» и «Алтынколь – Хоргос». Всего же по территории Казахстана проходят 11 международных транспортных маршрутов (пять ж/д и шесть авто), которые формируют важнейшие Трансевразийские торговые коридоры. Они связывают ключевые экономические центры (АТР, КНР, ЕС, ЦАР) и соединяют Центральную Азию с глобальными рынками.

«Сейчас создается сеть приграничных торгово-экономических хабов, которые будут служить опорными точками Единой товаропроводящей системы ЕАЭС и стран Центральной Азии с дальнейшей перспективой расширения. МЦПК «Центральная Азия», Сухой порт «Хоргос» и порт Курык выступают контрегуляторами сухопутных грузоперевозок в рамках международных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад»», - сообщила Аргынбаева.

При этом на базе хабов будут комплексно развиваться кластеры международной торговли, оказания логистических услуг в соответствии с лучшими международными практиками, развиваться кластеры производства, что обеспечит формирование кооперационных связей на международном уровне.

Как отметили участники панельной сессии, создаваемый на границе Казахстана и Узбекистана создается Международной центр промышленной кооперации «Центральная Азия» имеет перспективы стать крупнейшим в регионе центром производственной кооперации, а также консолидации, обработки и дистрибуции грузопотоков в рамках развивающегося Центрально-Азиатского экономического коридора «Север – Юг». И выходом на перспективные рынки Южной Азии и ЕАЭС.

В целом, было отмечено, что наши страны оказались в центре той части мира, которая распоряжается почти двумя третями мирового ВВП. И регион становится основной частью нового геопорядка, который будет способствовать экономическим отношениям между Азией и Европой, а также внутри самой Азии. И перед странами стоит главный вопрос – успешно реализовать имеющийся потенциал.

Организаторами панельной сессии «Создание объединенной товаропроводящей системы Казахстана и Узбекистана» выступили с казахстанской стороны: Министерство торговли и интеграции РК, Фонд развития экономического коридора «Север-Юг», с узбекской стороны: Министерство инвестиций и внешней торговли РУ, Государственный таможенный комитет РУ.