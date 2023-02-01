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      Образование

    Создание академического хаба в Казахстане обсудили в Лондоне

    1 Февраля 2023, 22:39

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Развитие системы высшего образования в Казахстане и возможности кооперации отечественных вузов с британскими университетами стали главными темами 9-ого заседания казахстанско-британской межправительственной комиссии «Укрепление межгосударственных связей через сотрудничество государств в сфере высшего образования», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии, которое состоялось в среду в Лондоне, приняли участие представители Министерства науки и высшего образования РК, британского Министерства международной торговли, вузов Казахстана и Великобритании, эксперты в области образовательных технологий.

    Создание академического хаба в Казахстане представляет собой одно из ключевых направлений деятельности Министерства науки и высшего образования РК. В достижении этой амбициозной цели могут помочь британские вузы.

    «Мы для себя поставили амбициозную задачу - создать в Казахстане большой академический хаб, который привлечет молодежь из стран региона, где проживает около 2 млрд человек», - сказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

    Он подчеркнул, что в минувшем году в Казахстане открылись 3 филиала зарубежных вузов, а этом году свои двери готовятся открыть еще 6 представительств иностранных университетов.

    «Системные меры, которые мы принимаем в рамках финансовой и регулятивной поддержки, лицензирования, формирования нового законодательного базиса под создаваемый академический хаб, а также серьезные инвестиции в инфраструктуру высшего образования дадут возможность сформировать большой центр притяжения для людей нашего региона, которые хотят получить качественное и доступное высшее образование», - отметил Саясат Нурбек.

    В ходе мероприятия подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством науки и высшего образования РК, шотландским Университетом Heriot-Watt и Актюбинским региональным университетом имени К.Жубанова.

    Речь идет об открытии на базе казахстанского вуза трех образовательных программ Университета Heriot-Watt уровня бакалавриата по специальностям «Нефтегазовое дело», «Электронергетика» и «Компьютерная инженерия».

    Студентам, завершившим обучение, будут выдаваться двойные дипломы, а качество будет контролироваться шотландским университетом с двухсотлетней историей. Прием абитуриентов начнется уже в следующем учебном году.

    Помимо этого, подписано соглашение с британским Агентством по обеспечению качества в образовательной сфере, которое создаст свое представительство в Казахстане.

    «Важно создать четкую систему контроля качества международного уровня у нас в стране. Для иностранных вузов, которые рассматривают возможность открытия своего филиала в Казахстане, важно присутствие ведущих аккредитационных агентств, которые обеспечивают контроль качества высшего образования», - подчеркнул министр науки и высшего образования РК.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Образование Наука Вузы Великобритания
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