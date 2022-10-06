Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Создана народная коалиция в поддержку Касым-Жомарта Токаева на выборах

    6 Октября 2022, 12:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, помимо нас, ряд партий и политических объединений выдвигают на пост Президента кандидатуру Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи мы договорились совместно с политическими организациями о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - сказал Ерлан Кошанов на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT.

    По его словам, сегодня состоится форум.

    «Во второй половине дня пройдет большой форум с участием Главы государства. Мы все в этом участвуем. Призываю всех собраться вместе для реализации добрых инициатив по построению справедливого Казахстана», - добавил Ерлан Кошанов.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Выборы AMANAT Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров