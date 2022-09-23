Создан штаб в Алматы для оказания помощи студентам с жильем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В критической ситуации из-за нехватки мест в общежитиях оказались 130 студентов. Как заверил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, им уже оказана помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблема общежития присутствует. Это проблема не одного дня, не одного года, она накапливалась десятилетиями. Ключевая болевая точка – это Алматы, там гиперконцентрация вузов – 36 вузов, треть всех студентов там, из них 70% - приезжие, иногородние. Создан отдельный штаб в Алматы, все студенты, которые оказались в тяжелой ситуации, мы их временно размещаем, подыскиваем жилье. На сегодня 130 студентам, которые оказались в критической ситуации, оказана помощь», - сообщил глава ведомства, отвечая на вопросы журналистов в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, проводится большой комплекс мероприятий для решения жилищного вопроса в Алматы. Проведены встречи с инвесторами, чтобы привлечь частный капитал в строительство общежитий и расширение академической инфраструктуры.

«Но отдельно нужны системные меры для того, чтобы разгружать город. Поэтому в соответствии с поручениями, которые даны в Послании Президента РК, будем со следующего года выставлять жесткие требования университетам. Если университет хочет открыть новую специальность, привлечь студентов по этой новой специальности, или открыть новый вуз, будет очень жесткое требование – 100% обеспечение общежитиями. Допустим, хочет вуз привлечь 100 студентов на новую специальность, он должен обеспечить 100 койко-мест», - пояснил С. Нурбек.

Также рассматривается вопрос переноса кампусов за пределы города.

Всего, по данным ведомства, в 104 высших учебных заведениях насчитывается 209 общежитий, в них проживает свыше 101 тыс. студентов. Дополнительная потребность в общежитиях составляет более 87 тыс. мест.

Ранее сообщалось , что с мая текущего года в казахстанские вузы перевелись свыше 2,5 тыс. студентов из России и Украины.

Фото: gadgetshelp.com