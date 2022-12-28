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    Современный инвентарь и оборудование получили казахстанские спортсмены

    28 Декабря 2022, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках подготовки к Олимпийским играм в Париже Министерством культуры и спорта была разработана специальная программа. Одним из ее важных пунктов стало утверждение новых норм закупа инвентаря и оборудования, а также выделение дополнительных средств на эти цели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Прежние нормы были установлены в 2017 году, что не позволяло закупать инвентарь нового поколения, регулярно обновляющийся и доступный для сборных команд других стран.

    «2023 год – предолимпийский, самый важный в плане подготовки национальных сборных команд. Вы лучше меня знаете, что для победы на крупных соревнованиях, прежде всего, нужны воля, упорство, спортивная злость и дисциплина, но роль инфраструктуры никто не отменял. Именно поэтому для создания соответствующих условий мы провели работу по обновлению и закупу инвентаря и оборудования. Теперь конечный результат полностью зависит от спортсмена. Желаю вам побед. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех вас с наступающим Новым Годом», - сказал министр культуры и спорта Даурен Абаев на церемонии вручения оборудования.

    Всего было передано оборудование по 28 летним и зимним олимпийским и трем паралимпийским видам спорта.

    В свою очередь спортсмены поблагодарили профильное ведомство за решение данного вопроса.

    «Сегодня профессиональные спортсмены буквально окружены технологиями. Речь идет и о тренировочном процессе, и соревнованиях, и отдыхе. При этом прогресс настолько стремительный, что ежегодно появляются более усовершенствованные модели экипировки и тренажеров. Поэтому отрадно, что казахстанским спортсменам это все доступно. Это показатель высокого внимания, которое государство уделяет развитию спорта», - отметил казахстанский конькобежец, мастер спорта международного класса по шорт-треку Денис Никиша.

    Спортсмены получили оборудование для трековой и шоссейной гонок (велоспорт), лодки, весла и пульсометры (гребля на байдарках и каноэ), для плавания на открытой воде приобрели тренажер-4D, для синхронного плавания – портативную систему.

    Кроме того, летним видам спорта предусмотрены катушки и специальные кейсы (фехтование), клюшки и экипировка (хоккей с мячом), ракетки (настольный теннис), комплекты, кимоно, трико и обувь (таеквондо, дзюдо, парадзюдо и виды борьбы).

    Не остались без внимания и зимние виды спорта. Они получили велосипеды, коньки и комбинезоны (шорт-трек и конькобежный спорт), лыжи, палки, ботинки и крепления (лыжные гонки и биатлон, паралыжные гонки и парабиатлон), лыжи и крепления (фристайл, прыжки с трамплина).

    Фото: gov.kz
    Спорт Минкультуры Даурен Абаев
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