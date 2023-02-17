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    Современным оборудованием оснастили инфекционный центр в Караганде

    17 Февраля 2023, 01:23

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Завершился капитальный ремонт второго блока инфекционного отделения Карагандинской областной клинической больницы. В здании обновлены системы вентиляции, отопления, водопроводные и канализационные сети, а также улучшено материально-техническое оснащение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Двухэтажное здание построено в 1955 году. Его площадь составляет 2100 квадратных метров. Ремонт в последний раз здесь делали в 2012-м. Сейчас во время капремонта заменена вся инженерная инфраструктура: водопроводные, канализационные сети, системы отопления и вентиляции воздуха. Вентиляция обеспечивает циркуляцию воздуха в каждой палате отдельно, что препятствует распространению инфекций.

    Установлены новые металлические и пластиковые дверные блоки, расширены проемы. Старый линолеум в помещениях заменен на современное гомогенное покрытие.

    Фасад здания дополнительно утеплен и облицован. Смонтировано новое санитарное оборудование, наружные и внутренние сети лечебного газоснабжения.

    Реконструировано и отделение интенсивной терапии. Теперь реанимационный блок расположен рядом с приёмно-диагностическим отделением.

    «Раньше реанимация располагалась в третьем корпусе, она была удалена от действующих двух блоков и приёмного отделения. К тому же находилась на втором этаже. Это создавало неудобства в плане транспортировки и, допустим, эвакуации пациентов. Сейчас реанимация находится на первом этаже, возле приемного покоя. Особенность нашего центра в том, что мы почти на сто процентов работаем на быструю помощь: практически все пациенты острые и нередко из приёмного покоя попадают сразу в отделение интенсивной терапии. К тому же в этом корпусе расположены два детских отделения», – проинформировал руководитель инфекционного центра Ержан Жунусов.

    Для отремонтированного корпуса закуплено новое оборудование: аппараты ИВЛ, прикроватные мониторы, современные УЗИ-аппараты, один из которых стационарный, а второй переносной. Также в прошлом году для центра приобретен цифровой рентген-аппарат с возможностями послойного исследования.

    Кроме того, заменена медтехника и мебель. Во всей больнице налажена система SOS, установлены тревожные кнопки.

    «Реанимация рассчитана на шесть коек. Это единственное в городе отделение, способное принимать как детей, так и взрослых. Коечная мощность инфекционного центра составляет 190 коек детского и взрослого контингента. Мы оказываем помощь пациентам с респираторными, кишечными, вирусными инфекциями. Есть отдельный блок для пациентов с нейро- и капельными инфекциями. Во время ремонта пациентов принимали два других корпуса. За прошлый год пролечено около 7,5 тысяч человек», – сказал Ержан Жунусов.

    В 2019 году капитально отремонтировали нейроинфекционный боксированный блок. В этом году планируется сделать капремонт третьего корпуса с обновлением инфраструктуры и материально-технического оснащения.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение
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