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    Современные вызовы требуют решительных мер от государства - эксперт

    12 Декабря 2022, 19:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экономика Казахстана сегодня находится под сильным влиянием внешних и внутренних вызовов. Высокая инфляция, нарушение торгово-экономических связей, давление на продовольственную безопасность в мире требует от государств решительных и эффективных действий, считает ведущий научный сотрудник Отдела экономических исследований КИСИ при Президенте РК Бекжан Садыков, передает МИА «Казинформ».

    По прогнозам Международного Валютного фонда инфляция в мире увеличится примерно в два раза и достигнет 8,8 % к концу 2022 года. Рост мирового ВВП также замедлится в два раза и составит лишь 3,2 % в 2022 году. В Казахстане рост экономики в первом квартале 2022 года составлял 4,4 %, а к концу 2022 года только 2,7 %.

    На расширенном заседании Правительства Глава государства поставил перед госорганами комплекс инициатив и задач в социально-экономической сфере.

    Первое. Для создания «длинных денег», которые будут кредитовать реальный сектор, расширятся права вкладчиков ЕНПФ по передаче до 50 % своих пенсионных накоплений в частное управление. Кроме того, рассмотрение возможности увеличения до семи лет сроков субсидирования ставок вознаграждения в рамках программы «Экономика простых вещей» также позволит более активно кредитовать отрасли экономики.

    Второе. По итогам первого полугодия привлечено $14,5 млрд прямых инвестиций, что на 28 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем, как отметил Президент, иностранные инвестиционные проекты сталкиваются с рядом ограничений, а именно с неэффективным сопровождением реализации на местах. Это требует особого внимания со стороны местных исполнительных органов.

    Третье.И конечно же, жилищно-коммунальный вопрос остается наиболее острым. Износ генерирующих мощностей на сегодня составляет порядка 60 %. Требуется и строительство и модернизация канализационно-очистных сооружений. Для улучшения ситуации в данном секторе необходимы новые механизмы тарифной политики и дополнительные источники финансирования.


    Фото: kisi.kz
    Президент Казахстана Правительство РК ЖКХ Экономика Инвестиции Экспертиза Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
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