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    Современную технику для очистки дорог закупили коммунальные службы Усть-Каменогорска

    17 Января 2022, 19:44

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – ГКП «Таза Оскемен» закупило 17 единиц современной техники, в том числе для очистки дорог Усть-Каменогорска в зимний период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первыми стали две итальянские вакуумные машины, которые заметно ускорили процессы уборки городских улиц. Новые тротуарные тракторы в количестве пяти штук прямо сейчас практически круглосуточно задействованы в уборке и подсыпке пешеходных зон», - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

    Также приобретены пять новых тракторов с навесным оборудованием и машина для нанесения разметки, которая позволит оперативно наносить и подновлять линии дорожной разметки.

    Новые пять комбинированных дорожных машин на шасси КамАЗ могут использоваться и зимой, и летом.

    «Вся новая техника демонстрирует высокую эффективность, и в следующем году обновление парка продолжится», - добавили в пресс-службе.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Восточно-Казахстанская область Транспорт
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