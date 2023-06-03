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    Современное здание поликлиники построили в Балхаше

    3 Июня 2023, 23:37

    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Жители Балхаша, прикрепленные к поликлинике № 2, теперь будут получать медицинскую помощь в новом современном здании. Медучреждение построено по ГЧП и будет обслуживать более 19 тысяч взрослых и детей. В нем также созданы все условия и для маломобильных пациентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наша поликлиника находилась в здании 1978 года постройки, и оно никогда капитально не ремонтировалось. Мы начинали свою работу как семейно-врачебная амбулатория, в 2000-х преобразованы в поликлинику. Теперь мы переехали в светлое, просторное и красивое здание с хорошим ремонтом. А главное, в нем учтены все необходимые санитарные требования», – говорит директор поликлиники № 2 Айнагуль Кулембаева.

    Пациенты смогут получать весь перечень услуг первичной медико-санитарной помощи, консультации узких специалистов, сдать анализы, пройти лечение в дневном стационаре, получить реабилитационную помощь и физиопроцедуры.

    Также при поликлинике налажена работа скорой помощи, социальной аптеки, службы поддержки пациентов.

    «У нас предусмотрены и диагностические услуги. Полный спектр ультразвуковых исследований, эндоскопические исследования – эзофагогастродуоденоскопия, кольпоскопия. В отдельном помещении установлен рентген-аппарат, также пациенты могут сдать нагрузочные пробы с применением тредмил-теста и велоэргометра, пройти электрокардиографию, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточный мониторинг артериального давления, аудиометрию», – отметила Айнагуль Кулембаева.

    Кроме того, в здании созданы все условия для оказания медуслуг маломобильным пациентам: пандусы, специальный подъемник для инвалидных колясок, лифт, устройства, облегчающие передвижение, тактильные дорожки и информационные таблички с использованием шрифта Брайля.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Строительство Здравоохранение Регионы Казахстана
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