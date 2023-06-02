Совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и Президента Европейского Совета

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2 июня Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (в лице заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Нурмухаммета Аманнепесова) и Президент Европейского Совета Шарль Мишель приветствовали проведение второй региональной встречи высокого уровня в Чолпон-Ате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе открытой и конструктивной встречи участники рассмотрели многостороннее и взаимовыгодное сотрудничество между Европейским Союзом и государствами Центральной Азии после прошлогодней инаугурационной встречи в Астане, а также обсудили отношения между Европейским Союзом и Центральной Азией в контексте международных событий. Они подтвердили свою приверженность продолжению диалога на высшем уровне между Центральной Азией и Европейским Союзом и развитию партнерства ЕС – ЦА в соответствии с приоритетными направлениями, определенными между сторонами с общей целью процветания и безопасности Центральной Азии.

Лидеры приветствовали вклад существующих и новых платформ высокого уровня в поддержку дальнейшей институционализации отношений между странами Центральной Азии и Европейским Союзом. Участники выразили удовлетворение положительными результатами последних диалогов и платформ ЕС – ЦА, в частности Второго Экономического форума ЕС – ЦА, состоявшегося в г. Алматы 18-19 мая 2023 г., Форума гражданского общества в г. Ташкенте 10 марта 2023 г., Конференции высокого уровня ЕС – ЦА по окружающей среде и водным ресурсам в г. Риме 23-24 февраля 2023 г., Конференции ЕС – ЦА по взаимосвязанности и Министерской встречи ЕС – ЦА, состоявшихся в Самарканде 18-19 ноября 2022 г. Участники выразили намерение принять Дорожную карту ЕС – ЦА на следующей министерской встрече. Они подтвердили свою готовность продолжать амбициозное сотрудничество на основе взаимного уважения и взаимной поддержки.

Лидеры выразили неизменную приверженность соблюдению Устава ООН, в частности принципов уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности всех стран, неприменения силы или угрозы ее применения и мирного урегулирования международных споров.

Участники выразили общую обеспокоенность ухудшением ситуации в Афганистане и подтвердили свою приверженность превращению Афганистана в безопасную, мирную, стабильную, процветающую страну. В этой связи они признали усилия международного сообщества по оказанию помощи народу Афганистана на принципиальной основе и в соответствии с международным правом и общепризнанными нормами и принципами, несмотря на сложные обстоятельства. Участники призвали международное сообщество активизировать гуманитарную помощь народу Афганистана и отметили ключевую роль ООН в оказании гуманитарной помощи Афганистану на принципиальной основе. Они подчеркнули важность создания инклюзивного и представительного правительства, а также важность поощрения и уважения прав человека и основных свобод всех граждан Афганистана, особенно женщин, девочек и представителей этнических групп. В этом отношении они отметили важность диалога между Европейским Союзом и Центральной Азией по Афганистану, включая итоги четвертой встречи специальных представителей и специальных посланников Европейского Союза и Центральной Азии по Афганистану, состоявшейся 25-26 мая в Ашхабаде.

Они подчеркнули недопустимость публичных призывов и подстрекательств к терроризму и экстремизму, выступили за активизацию усилий по борьбе с распространением идеологии и пропаганды терроризма через Интернет. В этой связи Лидеры призвали к последовательной реализации соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН по противодействию распространению террористических, сепаратистских и экстремистских идеологий, в том числе в сети Интернет.

Лидеры отметили необходимость укрепления сотрудничества между Центральной Азией и Европейским Союзом по старым, новым и возникающим вызовам, как указано в Стратегии ЕС по ЦА и в соответствии с универсальными принципами.

Лидеры поручили своим министрам иностранных дел и Верховному представителю ЕС Жозепу Боррелю формализовать и продвинуть реализацию Совместной дорожной карты по углублению связей между Европейским Союзом и Центральной Азией.

Они подтвердили совместную приверженность работе по достижению Целей в области устойчивого развития и в этой связи подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества для укрепления верховенства права, демократии, надлежащего управления, гендерного равенства и всеобщих прав человека и основных свобод, как указано в рамках Стратегии Европейского Союза по Центральной Азии от 2019 года.

Лидеры согласились с тем, что усилия по диверсификации и достижению целей в области устойчивой взаимосвязанности в соответствии со стратегией «Global Gateway» по-прежнему имеют первостепенное значение. В этом контексте участники приветствовали положительные итоги состоявшейся в Самарканде Конференции Европейский Союз – Центральная Азия по взаимосвязанности, на которой была выражена заинтересованность и готовность Центральной Азии и Европейского Союза к активизации сотрудничества как внутри региона Центральной Азии, так и между Европой и Центральной Азией в укреплении энергетической безопасности и развитии альтернативных маршрутов энергоснабжения, расширении устойчивой и безопасной цифровизации и цифрового суверенитета, совершенствовании транспортных связей, переходе к зеленой, устойчивой, климато- и экологически дружественной экономике и электронной коммерции. В этом отношении они приветствовали новые инициативы «Team Europe» в области водных ресурсов, энергетики и изменения климата, а также в области цифровой связи с участием частного сектора и европейских финансовых учреждений и выразили надежду на их быструю реализацию. Лидеры приветствовали исследование Европейского Союза по устойчивой взаимосвязанности в Центральной Азии и ожидают публикации окончательного отчета. Президент Европейского Совета также высоко оценил соображения по зеленому переходу, защите окружающей среды и борьбе с изменением климата в Центральной Азии, которые обсуждались на последней Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в г.Чолпон-Ата.

Лидеры подчеркнули важность дальнейшего расширения взаимных торговых и инвестиционных механизмов для ускорения социально-экономического развития всех сторон. Они также подчеркнули важность тесного диалога в контексте санкционного режима Европейского Союза.

Участники подтвердили свою заинтересованность в укреплении совместных действий по полной и эффективной реализации обязательств сторон в рамках Парижского соглашения. Они приветствовали итоги Водной конференции ООН 2023 года в Нью-Йорке, прошедшей под совместным председательством Таджикистана и Нидерландов, и подтвердили свое желание работать вместе над Повесткой дня действий по воде. Отмечая, что вода является одним из важнейших ресурсов для мира и благополучия народов Центральной Азии, они признали, что необходимо учитывать интересы стран и народов региона, чтобы найти общее решение по ее устойчивому использованию.

Лидеры подтвердили необходимость продолжения диалога высокого уровня и межрегионального сотрудничества на высоком уровне между Европейским Союзом и странами Центральной Азии для реализации инновационного, взаимовыгодного и открытого водно-энергетического сотрудничества в Центральной Азии в сферах рационального использования и охраны водных ресурсов, адаптации к изменению климата, а также сохранения окружающей среды и биоразнообразия в Центральной Азии и призвали к усилению и укреплению практических мер регионального сотрудничества. В этом контексте, Президент Европейского Совета подтвердил готовность Европейского Союза поделиться положительным опытом в вышеуказанных сферах.

Участники отметили негативное влияние Аральской катастрофы на региональную безопасность и высказались за необходимость активизации совместных усилий по поиску наиболее приемлемых путей преодоления проблемы.

Они подтвердили важность совместной работы для расширения связей между людьми, особенно молодежью, в Европе и Центральной Азии, в том числе посредством высшего образования, культуры и туризма. Лидеры призвали министров иностранных дел к дальнейшему развитию этих инициатив в рамках Совместной дорожной карты по углублению связей между Европейским Союзом и Центральной Азией. Они отметили важность усиления взаимодействия между аналитическими центрами и гражданским обществом, а также обсудили возможности совместного обучения дипломатов Центральной Азии, в том числе в Европейском Союзе.

Президент Европейского Совета поддержал усилия стран Центральной Азии, направленные на обеспечение процветания, мира, устойчивого развития, добрососедства, доверия и дружбы в регионе и приветствовал укрепление регионального сотрудничества в рамках Консультативных встреч глав государств Центральной Азии и ожидает результатов предстоящей Пятой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, которая состоится в Республике Таджикистан.

Президент Европейского Совета приветствовал продолжающиеся усилия по социально-экономическим и демократическим реформам в регионе, а также положительные результаты регионального взаимодействия в качестве важной основы для сотрудничества между ЕС и ЦА. По случаю 30-летия с момента создания Международного фонда спасения Арала (МФСА) он поздравил МФСА с важной работой, проделанной для улучшения экологической ситуации в районах, пострадавших от Аральской катастрофы, и решения социально-экономических проблем в регионе.

Участники выразили глубокую признательность Кыргызстану за проведение второй встречи глав государств Центральной Азии и Президента Европейского Совета.

Лидеры договорились встречаться на регулярной основе, намереваясь провести свою следующую встречу в формате первого саммита в следующем году. Узбекская сторона предложила провести встречу в Узбекистане.



