Советницу министра здравоохранения Кыргызстана подозревают в вымогательстве взятки

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана задержал советницу министра здравоохранения по подозрению в вымогательстве взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Кабар».

Как сообщили в ГКНБ, 17 мая в рамках оперативно-розыскных мероприятий на территории Бишкека было установлено фактическое местонахождение советницы министра здравоохранения Мээрим Тилековой, 1993 года рождения. Она была задержана и доставлена в город Каракол для организации следственных действий в рамках материалов доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст.343 УК КР «вымогательство взятки».

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.