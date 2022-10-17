Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Совет по вопросам сотрудничества в сфере экологии может появиться в рамках СВМДА

    17 Октября 2022, 15:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Во время саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) было предложено создать совет по вопросам сотрудничества в сфере экологии. Об этом сообщил генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировал Кайрат Сарыбай, по итогам прошедшего саммита в Астане Каталог мер доверия организации пополнится новыми направлениями.

    «Во время саммита Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил с новой инициативой касательно создания постоянного совета по взаимодействию. Затем предложил провести экологическую конференцию в 2024 году. Это означает, если конференция состоится, будет создан совет Азии по вопросам сотрудничества в сфере экологии. Все это способствует появлению новых структур, а значит, в конце концов организация выйдет на новый уровень», - пояснил генсек СВМДА в ходе пресс-конференции в СЦК.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления на VI саммите СВМДА предложил в 2024 году провести в Астане Конференцию высокого уровня по проблемам экологии в государствах-членах организации.

    С 12 по 13 октября в Астане состоялся VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.


    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Экология СВМДА
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 9 городах РК
    «Арселор Миттал Темиртау» могут лишить экологического разрешения на следующий год
    Качество воды в трансграничной реке Кигач проверили атырауские экологи
    Почти на 16 млн тенге оштрафовали экологи предприятие в СКО
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров