Совет по вопросам сотрудничества в сфере экологии может появиться в рамках СВМДА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Во время саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) было предложено создать совет по вопросам сотрудничества в сфере экологии. Об этом сообщил генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал Кайрат Сарыбай, по итогам прошедшего саммита в Астане Каталог мер доверия организации пополнится новыми направлениями.

«Во время саммита Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил с новой инициативой касательно создания постоянного совета по взаимодействию. Затем предложил провести экологическую конференцию в 2024 году. Это означает, если конференция состоится, будет создан совет Азии по вопросам сотрудничества в сфере экологии. Все это способствует появлению новых структур, а значит, в конце концов организация выйдет на новый уровень», - пояснил генсек СВМДА в ходе пресс-конференции в СЦК.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления на VI саммите СВМДА предложил в 2024 году провести в Астане Конференцию высокого уровня по проблемам экологии в государствах-членах организации.

С 12 по 13 октября в Астане состоялся VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.





Фото: ortcom.kz



