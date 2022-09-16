Совет глав государств ШОС принял Самаркандскую декларацию

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – Лидеры стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества утвердили совместную декларацию - главный документ саммита в Самарканде, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Самаркандская декларация отражает позицию стран ШОС по вопросам дальнейшего развития организации, а также актуальным глобальным и региональным повесткам дня.

В документе отмечается, что государства ШОС выступают против попыток вмешательства во внутренние дела стран под предлогом противодействия терроризму. Считается важным наращивать международные усилия для противодействия вовлечению молодежи в террористические группировки.

Страны ШОС придерживаются близких оценок в отношении текущей международной повестки дня, выступают за более справедливый миропорядок и формирование общего видения «сообщества единой судьбы человечества». Лидеры подтвердили ненаправленность ШОС против других стран и призвали к соблюдению конвенции о запрещении химоружия.

«Государства-члены будут и далее укреплять сотрудничество в культурной, научно-технической, образовательно-просветительской, гуманитарной и туристической сферах, способствуя дальнейшему развитию диалога между цивилизациями, добрососедских и дружественных отношений на пространстве ШОС», - отмечено в декларации.

Кроме того, лидеры выступили против протекционистских действий и торговых ограничений, которые угрожают мировой экономике. Отмечено, что одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых СБ ООН, несовместимо с принципами международного права.

Страны-участницы высказались за расширение практики постепенного увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах, а также за укрепление открытой многосторонней торговой системы, основанной на принципах и правилах ВТО.

2023 год объявлен Годом туризма Шанхайской организации сотрудничества. Туристической и культурной столицей ШОС в 2023 году станет индийский город Варанаси.

Кроме того, достигнута договоренность о создании рабочих групп по стартапам и инновациям, по борьбе с бедностью и по традиционной медицине, а также утверждено положение о почетном звании «Посол доброй воли ШОС».

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проходит в Самарканде 15-16 сентября. Самаркандский саммит открывает новую страницу в деятельности организации. Впервые в мероприятии принимают участие лидеры 14 стран, а также руководители 10 авторитетных международных организаций. Данное заседание стало первой за последние три года очной встречей лидеров ШОС после начала пандемии коронавируса.

Вчера Глава государства прибыл в Самарканд. В Конгресс-центре в Самарканде Президента Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. Сегодня Президент РК принял участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС в расширенном составе. С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.























