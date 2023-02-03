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    Совет ЕЭК принял решение о тарифных льготах на говядину для производства мясной продукции

    3 Февраля 2023, 23:25

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о предоставлении тарифных льгот в отношении говядины, ввозимой для производства мясной продукции в 2023 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    Льготы касаются поставок в объемах до 10 тысяч тонн в Республику Армения, до 7,5 тысяч – в Республику Беларусь, до 5 тысяч тонн – в Республику Казахстан, до 2,5 тысяч тонн – в Кыргызскую Республику, а также до 100 тысяч тонн – в Российскую Федерацию.

    Основной объем импорта мяса из третьих стран приходится на замороженную продукцию, которая предназначена для производства мясных консервов и колбасных изделий. Одобренная сейчас мера направлена в первую очередь на обеспечение доступным сырьем производителей мясной продукции и стабилизацию потребительских цен на нее, отметили в торговом блоке ЕЭК.

    Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика ЕАЭС
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