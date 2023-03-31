Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Совет ЕЭК поддержал беспошлинный ввоз сахара-сырца в Казахстан

    31 Марта 2023, 11:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании Совета ЕЭК участники поддержали предложение Казахстана на беспошлинный ввоз сахара-сырца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Благодаря тарифной льготе отечественные сахарные заводы получат возможность закупить сырье без уплаты пошлин для загрузки своих мощностей, что в конечном итоге положительно отразится на цене готового продукта. Казахстанскую сторону возглавил и.о. заместителя Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. «Как показала практика прошлых лет, поставки сахара из соседних стран, которые занимали до 90% казахстанского рынка, подвержены различным факторам и нестабильны. Наша страна приняла решение о развитии собственной сахарной промышленности, для чего сейчас, ввиду нехватки достаточного объема собственного сырья, нам необходим ввоз сырца из третьих стран», — заявила на заседании ЕЭК вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова.


    Утвержденная на Совете ЕЭК тарифная квота на беспошлинный ввоз сырца на предстоящие 9 месяцев этого года составляет 350 тысяч тонн. Стороны договорились осенью вернуться к этому вопросу и при необходимости пересмотреть объем квоты с учетом нового урожая.

    В Казахстане в 2022 году сахарные заводы произвели 283 тысяч тонн сахара (33 тысячи тонн свекловичного и 249,9 тысяч тонн тростникового), загрузка составила 50%. За январь-февраль 2023 года — 51,5 тысяч тонн сахара, импортировано 40,4 тысячи тонн.


    В настоящее время в рамках «оборотной схемы» акиматы областей выделили сахарным заводам 18 млрд тенге для своевременного закупа сырья, модернизации мощностей, позволяющего производить сахар в достаточном для внутреннего потребления объеме и по стабильной цене.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Промышленность Экономика Минторговли Сахар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Серик Жумангарин переназначен заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    3 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    4 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    5 Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
    Новости партнеров