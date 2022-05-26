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    Совет Безопасности ООН рассмотрит санкции против Северной Кореи

    26 Мая 2022, 12:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По инициативе США 26 мая этого года на заседании Совета Безопасности ООН планирует проголосовать за введение дополнительных санкций в отношении Северной Кореи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap News Agency.

    Правительство США призвало международное сообщество присоединиться к осуждению последних ракетных пусков Северной Кореи, назвав их угрозой для региона и всего мира. Предполагается, что на указанной сессии в Нью-Йорке Китай и Россия – члены Совета, обладающие правом вето, скорее всего, проголосуют против усиления санкций против Пхеньяна.

    Северная Корея 25 мая этого года произвела пуск трех баллистических ракет, одна из которых была межконтинентальной. Данные запуски стали по счету 17-ми в этом году и третьим испытанием межконтинентальной ракеты с начала года.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    ООН Безопасность США Корея Мировые новости
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