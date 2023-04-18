Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.93 eur/kzt 501.18

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 65.55
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Совещание по вопросам социально-экономического развития пройдет 19 апреля под председательством Президента

    18 Апреля 2023, 09:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 19 апреля под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится совещание по вопросам социально-экономического развития страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В мероприятии примут участие Премьер-Министр, спикеры обеих палат Парламента, руководители государственных органов, подотчетных Президенту, члены Правительства, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, руководители парламентских фракций и комитетов Сената и Мажилиса, председатели областных и районных маслихатов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Токаев Касым-Жомарт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства посетил телеканал «Jibek Joly»
    Президенту презентовали план дальнейшего озеленения и благоустройства столицы
    Глава государства принял участие в городском субботнике
    Акорда прокомментировала Указ Президента о сотрудниках спецорганов на территории Казахстана и Кыргызстана
    Популярное
    1 Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
    2 Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
    3 О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
    4 Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
    5 Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
    Новости партнеров