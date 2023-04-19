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    Совещание по вопросам социально-экономического развития под председательством Президента началось в Астане

    19 Апреля 2023, 09:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане началось совещание по вопросам социально-экономического развития под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В мероприятии принимают участие Премьер-Министр, спикеры обеих палат Парламента, руководители государственных органов, подотчетных Президенту, члены Правительства, акимы Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, руководители парламентских фракций и комитетов Сената и Мажилиса, председатели областных и районных маслихатов.

    Ранее Глава государства поручил усилить работу по стабилизации цен на социальные продукты питания.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Президент Казахстана Акорда Токаев Касым-Жомарт
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