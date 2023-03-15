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    Сотрудников онлайн-платформ могут обязать работать на официальных условиях в Казахстане

    15 Марта 2023, 18:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сообщила о запланированных изменениях в законодательстве касательно охвата соцзащитой сотрудников онлайн-платформ в рамках проекта Социального кодекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На Яндекс такси и других платформах работают около 500 тысяч людей. Так как для них это удобный гибкий график работы и потому что это является одним из источников дохода и не препятствует их трудовой деятельности. Чтобы работать на этой платформе, они должны подписать публичный договор – если они его заключили, то они являются независимыми работниками. Во-вторых, налоги может выплачивать оператор этой платформы, либо само лицо может выплачивать их как индивидуальный предприниматель. Все это дает ему возможность свободно работать», - сказала Тамара Дуйсенова, отвечая на вопросы депутат на заседании Сената.

    В кулуарах Сената министр более подробно рассказала об этом в беседе с журналистами.

    «Мы их (сотрудников - прим. авт.) будем называть формальными работниками, если они присоединились к оферте или заключили публичный договор с онлайн-платформой. Мы их называем формально работающими независимыми работниками, поскольку они не зарегистрированы в госорганах. Если взять таксистов, они определенный процент перечисляют таксопаркам. В этих договорах у них прописаны обязанности таксопарков, что за них они должны обеспечивать налоговые и социальные платежи», - отметила она.

    По словам главы Минтруда, условия не выполняются.

    «Одновременно надо выплачивать определенные проценты к операторам онлайн-платформ. Мы сказали, что онлайн-платформы должны обеспечить платежи, которые сегодня отчисляют они. Поэтому таксистам и курьерам не нужна дополнительная регистрация. Это должно осуществляться в рамках средств, которые они сегодня перечисляют. И сегодня уже они должны быть социально защищенными. Но посредники не обеспечили их выплаты», - добавила Т. Дуйсенова.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минтруда РК
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