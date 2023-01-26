Сотрудников КНБ задержали по подозрению в пытках заключенных в СИЗО Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудников КНБ задержали на два месяца по подозрению в пытках заключённых в СИЗО Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда г.Астаны.

По информации Специализированного межрайонного следственного суда города Астаны, 25 января специализированным межрайонным следственным судом города Астаны санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемых: подполковника Еркина Аманова, майора Хамита Абдуғали, сотрудника погранслужбы КНБ, капитана Сартаева К.Б., сроком на 2 месяца.

Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению согласно ст.201 УПК РК.



