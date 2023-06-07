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    Сотрудников ИВС осудили за убийство подозреваемого в участии в январских беспорядках в Алматы

    7 Июня 2023, 18:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудников изолятора временного содержания департамента полиции Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

    Алмалинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении семерых сотрудников изолятора временного содержания департамента полиции Алматы по обвинению в превышение власти, с применением насилия, в бездействии по службе, в целях нанесения вреда другим лицам, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти (ст. ст. 146 ч.3, 370 ч.4 п.1 УК)

    Судом установлено, что 9 января 2022 года потерпевший А. доставлен в ИВС ДП Алматы по подозрению в участии в массовых беспорядках. 12 января, находясь в камере ИВС, потерпевший А. стуча, кулаком, ногами о дверь камеры, потребовал вызвать следователя. Подсудимые А. и Т. неся службу на посту в ИВС, доложили об этом дежурному Е.

    Затем Е., А. и Т., взяв резиновые палки, направились к камере и открыли дверь. Потерпевший А. взял алюминиевую ложку и замахнулся на них, подсудимые стали избивать его, затащив в комнату досмотра, вчетвером продолжили избивать и издеваться, а один наблюдал за происходящим и бездействовал. После избиения они вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада скорой помощи, констатировала смерть потерпевшего А.

    Смягчающими обстоятельствами по делу признаны наличие у осужденных на иждивении малолетних детей. Отягчающими - совершение уголовного правонарушения с особой жестокостью, в условиях чрезвычайного положения и лицами, нарушившими присягу.

    В отношении шести лиц назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 10 лет, с учетом степени участия в преступлении. За бездействие в отношении одного лица назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Всем осужденным назначено дополнительное наказание – лишение права занимать должности на государственной службе. Они лишены специальных званий. С осужденных в пользу потерпевших взыскан моральный вред в сумме 20 миллионов тенге. Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Суды ЧП-2022 Январские события
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