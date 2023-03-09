Сотрудников авиакомпании «Беркут» наградили за спасение людей в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане прошла торжественная церемония награждения сотрудников авиакомпании «Беркут», передает корреспондент МИА «Казинформ».

За участие в спасательной операции в Турции и Сирии благодарственные письма от Президента РК и медали «Ерен еңбегі үшін» вручили сегодня сотрудникам авиакомпании «Беркут», подведомственной организации Управления Делами Президента РК.







Награды вручал заместитель Управляющего Делами Президента РК Сергей Хорошун.

«Сотрудники авиакомпании «Беркут» принимали самое активное участие в ликвидации последствий разрушительных землетрясений, которые произошли в Турецкой Республике, осуществляли полеты по перевозке гуманитарных грузов, поисково-спасательных групп и техники МЧС», - сказал Сергей Хорошун во время награждения.







Медалью «Ерен еңбегі үшін» Глава государства отметил безупречную работу членов экипажа ИЛ-76 (единственного в Казахстане гражданского грузового самолета) – штурмана-инструктора Нуржана Абдубакиевича Оспанкулова и штурмана Николая Николаевича Гудеева. За их плечами огромный опыт в авиации и по 18 лет безупречной работы в «Беркуте».







«В оперативном порядке был собран экипаж. Далее мы выполняли полеты по доставке спасателей и оборудования работников МЧС Казахстана. В общей сложности выполнено 5 рейсов. Большое спасибо нашему Правительству, все было очень оперативно организовано», - сказал Николай Гудеев.







«Командир и экипаж самолета ИЛ-76 полностью выполнили поставленные цели и задачи нашего государства, Президента. Мы своевременно доставили в Турецкую Республику спасателей и спецтехнику МЧС, гуманитарные грузы. Экипаж самолета ИЛ-76 всегда готов к выполнению поручений Главы государства», - сказал бортоператор-инструктор самолета Ил-76 Талгат Муратов.







Всего в операции гуманитарной помощи участвовали 17 человек летного отряда «Беркута». Летчики доставляли необходимый груз и технику в районы, пострадавшие от разрушительного землетрясения.







Напомним, 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

Двумя специальными рейсами в Турцию были доставлены группы медиков и спасателей в количестве 101 человека.

Сотрудников МЧС, участвовавших в спасательной операции, наградили в Астане, Алматы. Также награды вручили и объявили благодарность Президента спасателям Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей, сотрудникам ЦМК, участвовавшим в поисково-спасательных работах в Турции.

Число жертв землетрясения в Турции превысило 46 тысяч человек.



