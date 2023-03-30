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      Акмолинская область

    Сотрудники управления по ЧС осуждены в Акмолинской области

    30 Марта 2023, 22:35

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – По три млн тенге выплатят бывшие сотрудники управления по ЧС за покушение на мошенничество в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации кокшетауского городского суда, старшие инженеры управления по ЧС Т. и К. после возгорания мусора предложили предпринимателю для того, чтобы он мог избежать административной ответственности, передать им половину суммы штрафа. При этом они не имели на руках никаких материалов и не выезжали на место происшествия.

    Предприниматель, понимая, что действия сотрудников ЧС являются незаконными, обратился в Антикоррупционную службу региона. При получении денежных средств в размере 200 000 тенге фигуранты дела были задержаны.

    «Таким образом, Т. и К. совершили тяжкое уголовное правонарушение - покушение на мошенничество (ч.3 ст.24, п.2 ч.3 ст. 190 УК РК). Осужденные признали вину, раскаялись в содеянном. Вина их также подтверждена показаниями свидетелей, потерпевшего, материалами негласных следственных действий, заключениями судебных экспертиз. Причиненный ущерб потерпевшему подсудимые возместили», - пояснили в ведомстве.

    Кокшетауским городским судом мужчины были осуждены за покушение на мошенничество. Каждый из них должен выплатить штраф в размере трех млн тенге. Осужденные лишены пожизненно права занимать должности на государственной службе, а также специальных званий – старший лейтенант и капитан гражданской защиты.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Судебный процесс МЧС Борьба с коррупцией
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