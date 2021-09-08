Сотрудники столичного детского дома присвоили 25,9 миллионов тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Агентство финмониторинга РК выявило факт хищения 25,9 миллионов тенге из столичного детского дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Защита и финансовое обеспечение всех прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всегда находится под пристальным взором Агентства по финансовому мониторингу.

В рамках ОПМ «Qamqor» Агентством начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в одном из детских домов столицы.

«Следствие установило, что директор и главный бухгалтер детского дома без проведения процедур правил госзакупок, заключали договоры на поставку продуктов питания с аффилированным подконтрольным предприятием. При этом, владельцем компании являлся супруг главного бухгалтера. Должностными лицами через данную компанию из выделенных 130 млн тенге похищены 25,9 млн тенге, предназначенные на закуп продуктов для детей-сирот», - сообщили в пресс-службе АФМ.

Расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.