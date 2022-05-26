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    Сотрудники сельхозуправления подозреваются в хищении 50 млн тенге

    26 Мая 2022, 10:55

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления сельского хозяйства Алматинской области подозреваются в хищении 50 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

    Антикоррупционной службой Алматинской области зарегистрировано досудебное расследование по ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК в отношении экс-руководителя управления сельского хозяйства Алматинской области и других должностных лиц, которые группой лиц по предварительному сговору с руководителем финансового института совершили хищение бюджетных средств в сумме 50 млн тенге.

    Средства выделялись на субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектами агропромышленного комплекса, в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 годы. Хищения были совершены путем поставки сельскохозяйственного оборудования по завышенной стоимости.

    Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Регионы Казахстана Борьба с коррупцией Финансы
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