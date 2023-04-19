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    Сотрудники прокуратуры будут следить за реализацией инвестпроектов

    19 Апреля 2023, 11:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил привлечь к реализации и контролю за инвестпроектами сотрудников прокуратуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Считаю необходимым за каждым значимым инвестиционным проектом закрепить сопровождение со стороны сотрудников прокуратуры. Это позволит наладить систему коллективной ответственности и освободит госслужащих от опасений принять неправильное решение», - сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.

    Такая мера, по мнению Главы государства, должна повысить эффективность работы по привлечению инвестиций и послужит гарантией безопасности инвестиций иностранных предпринимателей.

    «Считаю, что все это будет способствовать улучшению инвестиционного климата в нашей стране», - добавил Президент.

    Напомним, в Астане проходит совещание по вопросам социально-экономического развития под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Инвестпроекты Токаев Касым-Жомарт Инвестиции
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