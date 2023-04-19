Сотрудники отдела образования Талдыкоргана подозреваются в миллиардных хищениях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – При координации прокуратуры Жетысуской области, Антикоррупционной службой задержаны работники отдела образования города Талдыкорган, передает МИА «Казинформ».

Указанные лица подозреваются, в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах на системной основе путем безвозмездного перечисления под видом заработной платы аффилированным лицам, фактически не работающим в сфере образования.Предварительный ущерб составляет около 2 млрд. тенге. В настоящее время наложены аресты на 29 объектов недвижимого имущества, дорогостоящие автомашины, принадлежащие фигурантам дела.

Подозреваемые лица задержаны и с санкции суда заключены под стражу. Досудебное расследование продолжается.

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