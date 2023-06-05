Сотрудники ДУИС исполнили мечту особенных детей попасть на концерт Ninety One

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники ДУИС по области Абай подарили особенным брату и сестре билеты на концерт любимой музыкальной группы, передает МИА «Казинформ».

В Семее живут мать-одиночка с двумя детьми - 15-летней дочерью Дариной (имя изменено) и 13-летним сыном Максатом (имя изменено), так получилось, что дети с рождения страдают диагнозом ДЦП. Они не ходят в школу, и как другие их сверстники не играются во дворе с друзьями. Но, как и у всех детей у них есть свои заветные мечты.

«Одной из мечты Дарины и Максата было попасть на концерт своих любимых кумиров, казахстанского бойз-бэнда Ninety One и выложили свое желание в Instagram. И так совпало, что группа Ninety One приехали со своей шоу-программой в Семей. Сотрудники Департамента УИС по области Абай увидев данный пост не смогли остаться в стороне и решили осуществить давнюю мечту Дарины и Максата, подарив им билеты на концерт своих любимых артистов», - говорится в сообщении ДУИС по области Абай.

Детям удалось не только присутствовать на концерте своих любимых Idols, но и сфотографироваться с ними на память.

«Помню, три года назад в канун Нового года Дарина написала письмо Деду Морозу о том, что она хочет попасть на концерт Ninety One. Кто знал, что ее заветная мечта однажды исполнится и мы с первых рядов фан-зоны будем наслаждаться концертом», – поделилась радостью мама детей Шынар.

«Все мы были детьми и у нас тоже были свои мечты. Мы очень рады, что подарили незабываемые эмоции Дарине и Максату. Ведь дети всегда должны улыбаться и наслаждаться детством. И мы взрослые, должны исполнять их мечты», – сказал начальник Департамента УИС по области Абай Руслан Камаржанов.



