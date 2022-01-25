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    Сотрудники ДЧС ВКО массово проходят ревакцинацию

    25 Января 2022, 21:52

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 80 процентов личного состава ДЧС Восточно-Казахстанской области прошли ревакцинацию против КВИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    Пожарные-спасатели Восточного Казахстана достаточно часто контактируют с населением, осуществляя выезд на аварийно-спасательные работы и пожары. За 12 месяцев 2021 года количество выездов сотрудников ДЧС ВКО составило более 7 000. Вакцинация им просто необходима, ее личный состав прошел стопроцентно. Наступило время очередной прививочной кампаниии и уже более 80% сотрудников ДЧС ВКО прошли ревакцинацию.

    «Ревакцинация позволяет создать коллективный иммунитет, что помогает снизить заболеваемость. Перед проведением процедуры каждый сотрудник заполняет необходимые данные, проходит анкетирование, осмотр врача, на основании которого определяется отсутствие противопоказаний», - отметил начальник ДЧС ВКО, Ерлан Нурпеисов.

    В ДЧС ВКО ежедневно проводится мониторинг состояния здоровья личного состава, организована дезинфекция и кварцевание кабинетов, соблюдается дистанция, масочный режим, обеспечен достаточный запас средств антисептиков.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация ДЧС
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