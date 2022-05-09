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    Сотрудники акмолинского ДУИС почтили память павших в боях

    9 Мая 2022, 01:24

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В учреждении акмолинского ДУИС прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Дню победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, возложением венков к обелиску, расположенному на территории учреждения ЕЦ-166/25, и минутой молчания почтили память павших в боях солдат Великой Отечественной войны и погибших при исполнении служебного долга полицейских сотрудники ведомства.

    «Республика Казахстан внесла достойный вклад в Победу над фашизмом. В годы войны из Казахстана было призвано более 1,2 млн человек, свыше 600 тыс. из них погибло на фронтах Великой Отечественной войны», - отметила пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

    В эти торжественные дни пенсионеру органов уголовно-исполнительной системы майору в отставке Надежде Ращупкиной исполнилось 70 лет. Сотрудники учреждения совместно с председателем Союза ветеранов уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области Хамзой Мукашевым поздравили именинницу и передали приветственный адрес начальника ДУИС по Акмолинской области полковника юстиции Кайрата Айдарбекова.

    «Героизм, мужество и трудовая доблесть нашего народа, проявленные в суровые годы войны, навсегда останутся в благодарной памяти потомков, будут служить ярким примером безграничной преданности своей родине», - отметил в своей поздравительной речи исполняющий обязанности начальника учреждения майор юстиции Султан Кусаинов.

    По уже сложившейся традиции за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня защитника Отечества и Дня Победы отличившимся сотрудникам вручили награды и благодарственные письма.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата Память
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