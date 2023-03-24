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    Сотрудниками департамента юстиции представляются мошенники в СКО

    24 Марта 2023, 11:20

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали новый вид интернет-мошенничества. Преступники ориентируются на пожилых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, схема обмана похожа на «звонок из банка». Однако на этот раз мошенники представляются сотрудниками департамента юстиции.

    Первой жертвой аферистов стала 67-летняя жительница Петропавловска. Ей позвонила якобы юрист департамента и поинтересовалась, выписывала ли пенсионерка лекарства от давления. Потом заявила, что разоблачена некая компания, которая поставляла аллергенный препарат. Всем, кто им пользовался, теперь положена крупная компенсация. Позже с женщиной связывались такие же липовые казначей и финансист.

    «Они убедили горожанку, что для получения компенсации необходимо оплатить страховку, верификацию и транзакцию. Доверчивая пенсионерка использовала свои личные накопления, заняла деньги у знакомых и последовательно перечислила преступникам 69,8 тысячи, 190 тысяч и 270 тысяч тенге. Аферисты на этом не остановились. Заявили, что сумма компенсации увеличилась и запросили ещё 310 тысяч тенге. К счастью, подруга потерпевшей, у которой та хотела занять средства, уговорила её обратиться в полицию», — сказал начальник управления криминальной полиции Марат Жумалиев.

    Мошенников ищут. С пенсионеркой они связывались через WhatsApp.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК
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