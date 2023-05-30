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    Сотрудникам ЦОНов могут повысить зарплату при уточнении бюджета

    30 Мая 2023, 19:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – При уточнении республиканского бюджета будет рассмотрен вопрос повышения зарплаты работников корпорации «Правительство для граждан». Об этом сообщил Премьер-Министр Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается повышения заработной платы работников госкорпорации, то в период с января по июль 2022 года заработная плата работников поэтапно была увеличена на 50%. Это изменение коснулось, помимо служащих аппарата и руководителей филиалов, более 21 тысячи сотрудников. Учитывая, что средняя заработная плата рядовых сотрудников госкорпорации ниже средней по республике, вопрос повышения заработной платы еще на 50% планируется рассмотреть при уточнении республиканского бюджета»,- написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, планируется оптимизировать численность работников данного учреждения путем закрытия вакансий сотрудников, уволившихся по собственному желанию, достигших пенсионного возраста, закончивших трудовой договор, а также совершивших отрицательные действия, повлекшие расторжение трудовых договоров.

    «При этом, учитывая ежегодное снижение количества услуг за счет цифровизации и перехода на проактивный формат, оптимизация их количества не препятствует выполнению производственных процессов», - заключил глава Кабмина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ЦОН Правительство для граждан
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