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    Сотрудник МВД установил рекорд по буксировке боевого вертолета

    20 Марта 2023, 23:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На столичной авиабазе сотрудник военно-следственного департамента МВД Бауыржан Камалиев установил рекорд, протащив боевой вертолет МИ-17 на 15 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    Это четвертый по счету официальный рекорд полицейского. Ранее он вытянул на 10 метров по рельсам два железнодорожных локомотива, сдвинул с места 42-тонный самолет Airbus и 10 внедорожников.

    Бауыржан Камалиев признался, что накануне своего нового рекорда тренировался три месяца и на тренировках вертолет не всегда ему покорялся.

    Спортсмена в области силового экстрима поздравили министр внутренних дел Марат Ахметжанов и министр обороны Руслан Жаксылыков. Также ему вручили специальный сертификат от имени Казахстанской книги рекордов.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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