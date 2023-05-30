Сотрудник колонии в СКО сбил коллегу и лишился должности

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудник одного из исправительных учреждений сбил на автомобиле своего коллегу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции ситуацию прокомментировали коротко. В частности сообщили, что по факту наезда идет досудебное расследование по уголовной статье Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 2 000 МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«В настоящее время сотрудник уволен из органов внутренних дел. Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, ряд сотрудников, в том числе руководство департамента уголовно-исполнительной системы, привлечены к дисциплинарной ответственности. Пострадавший находится в многопрофильной больнице Петропавловска», - говорится в сообщении департамента полиции.



