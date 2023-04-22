Сотрудничество с Германией и Австрией, выставка в Европарламентe: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Зарубежные СМИ на этой неделе опубликовали статьи о планах газового сотрудничества между Казахстаном и Россией, деловых и инвестиционных перспективах нашей страны с Германией и Австрией, о растущем товарообороте Центральной Азии с Китаем. Что ещё писали мировые СМИ о нашей стране, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Anadolu Agency: Президент Казахстана заявил, что внешнеполитическая стратегия страны должна быть «обновлена»

Турецкое агентство Anadolu Agency сообщило в среду о том, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости обновления концепции внешней политики, а также подходов в обеспечении национальной безопасности Казахстана на совещании по социально-экономическому развитию страны, которое прошло 19 апреля текущего года.

«Отметив, что эти документы были приняты в совершенно ином геополитическом контексте, Токаев сказал, что с тех пор многое изменилось, и что поддержание внутренней безопасности, укрепление обороноспособности, повышение международной репутации Казахстана и всего Центрально-Азиатского региона должны стать приоритетами страны», – говорится в статье.

Фото: aa.com.tr

ТАСС: QazaqGaz и Газпром согласовали возможный маршрут газификации регионов Казахстана

Российское агентство ТАСС 19 апреля сообщило о планах газификации Казахстана со ссылкой на министра энергетики страны Алмасадама Саткалиева.

«По его словам, казахстанская QazaqGaz и «Газпром» договорились о маршруте возможной газификации северных и восточных регионов Казахстана», – говорится в статье.

Агентство цитирует Саткалиева, который заявил следующее: «Прошёл ряд встреч с руководством Газпрома и с руководством компании QazaqGaz. У нас есть план, есть предварительно согласованный маршрут новых газопроводов из России».

World Nuclear News: Казахстан и Международное агентство по атомной энергии подписали пятилетнее рамочное соглашение

20 апреля World Nuclear News сообщило о встрече Генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Мариано Гросси и министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева в Астане, в ходе которой стороны подписали пятилетнюю рамочную программу, направленную на более тесное сотрудничество.

Фото: IAEA

«Соглашение было подписано во время визита Гросси в страну на этой неделе, в ходе которого он встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и осмотрел единственный в мире Банк низкообогащенного урана, который представляет собой физический запас в 90 метрических тонн гексафторида низкообогащенного урана, пригодного для производства топлива для стандартных легководных реакторов. Банк существует для государств-членов МАГАТЭ на случай, если поставки будут прерваны из-за исключительных обстоятельств», – говорится в статье.

Trend.az: Австрийские инвесторы проявляют интерес к агропромышленным объектам Казахстана

20 апреля Trend.az сообщил, что в Вене прошел казахстанско-австрийский бизнес-форум, на котором инвесторы из Австрии заинтересовались сельскохозяйственными инвестиционными проектами Казахстана.

Фото: trend.az

«В ходе форума с докладом о финансовых мерах по поддержке сельского хозяйства в Казахстане выступил первый заместитель председателя правления национального управляющего холдинга «Байтерек» Нурболат Айдапкелов. В своем выступлении Айдапкелов отметил, что холдинг «Байтерек», являясь ключевым финансовым оператором правительства Казахстана, оказывает поддержку приоритетным отраслям экономики, в том числе в агропромышленном комплексе», – говорится в статье.

The Times of Central Asia: Деловое сотрудничество между Казахстаном и Германией обсудили в Штутгарте

The Times of Central Asia 21 апреля сообщил, что в Германии, в городе Штутгарте, состоялся форум «Новые возможности для экономического сотрудничества», проходившего в рамках Дня экономики Казахстана в федеральном штате Баден-Вюртемберг.