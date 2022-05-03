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    Сотрудничество Казахстана и Венгрии затруднилось из-за санкционных войн

    3 Мая 2022, 12:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антироссийские санкции неблагоприятно повлияли на сотрудничество Казахстана и Венгрии. С таким заявлением выступил заместитель Премьер-Министра РК - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Действительно, антироссийские санкции влияют на развитие и глобальной экономики, и экономики многих стран. В частности, в наших торгово-экономических отношениях с Венгрией мы тоже испытываем определенные трудности, что связано, прежде всего, с транзитом, с транспортировкой товаров», - сказал Мухтар Тлеуберди на брифинге в МИД.

    По его словам, эта ситуация связана с ситуацией вокруг Украины и России.

    «Также, как известно, был приостановлен прямой рейс авиакомпании Wizz Air, который соединял наши две столицы. Все это связано непосредственно с ситуацией в Украине. Но, думаю, одна из целей визита моего коллеги в Казахстан - найти новые возможности, новые пути для дальнейшего расширения нашего двустороннего сотрудничества», - добавил М. Тлеуберди.

    Ранее, своим мнением по этому поводу поделился министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийарто. Согласно его заявлению, теперь Венгрия испытывает трудности с импортом нефти из нашей страны.


    Фото: пресс-служба МИД РК

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    МИД РК Правительство РК Венгрия Нефть
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