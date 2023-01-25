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    Сотрудничать в сфере торговли и сельского хозяйства договорились Республика Саха и СКО

    25 Января 2023, 16:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров подписал меморандум о взаимопонимании с Главой Республики Саха Айсеном Николаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Это первая встреча А.Сапарова с иностранной делегацией на посту акима области.

    По информации пресс-службы главы региона, мероприятие проходило в Международном финансовом центре «Астана». Стороны обсуждали вопросы развития и укрепления долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.

    Аким области рассказал об экономическом потенциале Северного Казахстана, действующих инвестиционных проектах и предложил реализовать взаимовыгодные проекты в сферах торговли, сельского хозяйства и промышленности.

    А. Николаев заявил, что заинтересован в сотрудничестве в сфере машиностроения, торговли продукцией агропромышленного комплекса и энергетики.

    «Северо-Казахстанская область и Республика Саха намерены взаимодействовать в сферах торговли, сельского хозяйства, предпринимательства, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта. В частности, это расширение торгово-экономических связей, развитие инвестиционной деятельности в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, сотрудничество в области развития инноваций», - проинформировали в пресс-службе.



    Фото пресс-службы акима области

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Сельское хозяйство
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