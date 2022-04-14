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    Сотрудничать в области технического образования планируют Казахстан и Египет

    14 Апреля 2022, 22:31

    КАИР. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Кайрат Лама Шариф провел встречу с министром среднего и технического образования Египта доктором Тариком Ахмед Шауки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    Стороны обсудили вопросы подготовки к очередному заседанию Казахстанско-египетской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству.

    В ходе конструктивной беседы Т. Ахмед поделился египетским опытом по подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена с учетом реальных потребностей промышленных предприятий, производящих товары первой необходимости.

    Казахстанский дипломат, в свою очередь, проинформировал собеседника о проводимых политических и социально-экономических реформах в стране.

    В завершение встречи стороны договорились разработать проект межведомственного соглашения о сотрудничестве в области технического образования.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Образование Египет
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