Сотрудница банка в Караганде предоставляла личные данные клиентов мошеннику

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудница банка предоставляла личные данные клиентов знакомому, промышлявшему мошенничеством, в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Уважаемые земляки и гости нашей области! Поводом очередного обращения к вам является одна из самых актуальных проблем и вопросов регистрации уголовных правонарушений – это мошенничества, совершаемые с использованием информационных систем и онлайн-кредитования населения. С начала года зарегистрировано 677 уголовных дел в отношении пользователей информационных систем. Общий ущерб причиненный противоправными действиями мошенников составил – 1 млрд 16 млн 179 тысяч тенге.

С начала года сотрудниками полиции задержано 12 лиц за совершение многоэпизодных преступлений в сфере информационных систем», – обратился к жителям по участившимся случаям интернет-мошенничества.заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

Он отметил что, одним из наиболее самых распространенных видов и способов интернет-мошенничества является «звонки под видом сотрудников банка» – 212 случаев. Из них Kaspi Bank – 52 факта, Нацбанк – 49 фактов, Евразийский банк – 35, Народный банк – 25 фактов, Forte – 19, БЦК – 10, HomeBank – 4, Ассоциация банков Казахстана – 3, Jusan Bank – 1. Причиненный ущерб псевдосотрудников банка составил около 400 млн тенге.

В некоторых случаях в преступлениях участвуют сотрудники финансовых организаций.

«Так, 17 мая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана 40-летняя женщина, являющаяся сотрудником одного из банков. Она, пользуясь своим служебным положением, предоставила личные данные клиента своему 33-летнему знакомому. Он путем обмана и злоупотреблением доверия, завладел денежными средствами 66-летний пенсионерки, причинив ущерб на 930 тысяч тенге. Фигуранты уголовного дела проверяются на причастность к совершенным аналогичным фактам. Расследование продолжается», – сказал замначальника ДП области.

С целью предотвращения и пресечения фактов мошенничества с 22 мая в Карагандинской области проводится широкомасштабная акция «Стоп – мошенник!».

«Уважаемые граждане! Если вам поступил звонок якобы от сотрудника банка или от сотрудника финансового учреждения – это сразу должно вызвать у вас подозрение. Незамедлительно прервите звонок и перезвоните на «горячую линию» банка или на телефон 102 органов внутренних дел»,- заключил Абиль Абильдин.



