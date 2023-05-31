Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Сотрудница «АлматыЭнергоСбыт» четыре года присваивала деньги сельчан в Алматинской области

    31 Мая 2023, 10:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудница энергоснабжающей компании на протяжении четырех лет присваивала деньги жителей трех сел в Алматинской области. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ РК, передает МИА «Казинформ».

    Сообщается, что женщина с 2019 по 2022 годы, не имея на то полномочий, принимала оплату за потребленную электроэнергию от жителей сел Караой, Куат и Отеген батыр Алматинской области, выдавая им подложные квитанции об оплате, присваивала полученные деньги и тратила их на собственные нужды.

    Для сокрытия своих преступных действий она вносила недостоверные сведения в базу данных, используя логины и пароли своих коллег.

    «В ходе досудебного расследования департаментом АФМ по Алматинской области приняты меры по недопущению отключения более 150 жителей указанных сел от энергоснабжения, а также возмещению ущерба в сумме почти 16 млн тенге. Инженер по работе с физическими лицами ТОО «АлматыЭнергоСбыт» признана судом виновной в совершении мошенничества и осуждена к 5 годам лишения свободы», - говорится в сообщении АФМ.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматинская область Мошенничество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почти 900 тысяч тенге похитил аферист со счета пенсионера в Караганде
    На 3 млн тенге обманул акмолинца житель Караганды
    Лжесотрудник банка выманил более 7,5 млн тенге у жительницы Сатпаева
    Жительница Атырау похитила у подруги 45 млн тенге
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    2 Скончался Бердибек Сапарбаев
    3 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
    5 Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана