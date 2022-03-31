Сотовые операторы обманывали Правительство касательно подключенных к интернету сел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал об оштрафованных за некачественный интернет сотовых операторах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это злободневная проблема, мы тоже на ней сконцентрированы. По поручению Главы государства, прошел тотальный контроль. В 2019 году было проведено 50% проверок на качество связи, в прошлом году мы тем же составом провели 560 проверок. Если сумма штрафов операторам сотовой связи в 2019 году составила около 15 миллионов тенге, то в 2021 году это около 140 миллионов тенге, то есть в 10 раз мы увеличили», - сказал Багдат Мусин на заседании Счетного комитета по реализации проекта «Цифровой Казахстан».

По его словам, некоторые сотовые операторы предоставляли ложные данные касательно якобы подключенных к интернету сел.

«Помимо того, что мы усилили контрольные функции, операторы сами начали признаваться, в каком селе у них нет связи. По расчетным данным, с учетом того, что у них был в запасе 2021 год, они в 2022 году признались, что еще 200 сел, по которым они отчитывались, что сотовая связь имеется, интернет имеется, они решили признаться, что интернета там нет. Потому что они поняли – легче признаться и заново работу над ошибками провести, чем будут нам врать, а мы будем гонять машины по всей стране и выявлять, где нет качественного интернета», - отметил министр.

«Здесь мы бы просили при проверках нацоператора «Казахтелеком» учитывать наши отраслевые знания и где-то даже привлекать. Потому что это квазигоскомпании, частный рынок, и мы к ней доступа не имеем прямого», - добавил глава МЦРИАП.